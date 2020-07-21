Недвижимость оборонного ведомства во Львове вернули в собственность государства
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, передает Politeka.net.
Указывается, что Северный апелляционный хозяйственный суд при активном участии прокуроров ОГПУ подтвердил право собственности государства в лице Минобороны на здания и сооружения общей площадью 11,9 тыс кв м стоимостью более 24 млн грн.
В пресс-службе ведомства добавили, что эти здания расположены в непосредственной близости к Международному аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого.
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Это имущество относится к основным фондам одного из государственных предприятий Минобороны, основным направлением деятельности которого является строительство объектов’объектов недвижимости для потребностей Украины.
"Прокурором доказано, что отчуждение произошло по недействительной сделке, с нарушением определенного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства", - подытожили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.
Ранее мы рассказывали, как прокуроры с ГБР разоблачили топ-таможенников в Одесской области.
Руководитель одного из отделов таможенного оформления, вступив в предварительный сговор с и. о. руководителя таможенного поста «Одесса» в Одесской таможне ДМС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли импорт грузов транспортом морского сообщения.
Таможенники систематически получали «мзду» за беспрепятственный пропуск и ускорения таможенного оформления.
Их задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2100 от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.
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