Українці попрощалися з загиблими медиком ЗСУ Миколою Ільїним, який потрапив в засідку бойовиків на Донбасі

Про це пише Апостроф.

Як відомо, церемонія прощання з громадянином Естонії Миколою Ільїним, який воював на боці сил ООС, проходила у київському соборі святого Олександра на вулиці Костьольній, 17.

За інформацією журналістів, на 13:00 запланована кремація тіла загиблого військового медика, а пізніше на Байковому кладовищі відбудуться похорони за військовими традиціями.

Судячи з фотографій, на церемонії прощання в столичному соборі були присутні військовослужбовці, волонтери та прості українці, яких приголомшила трагедія, яка трапилася з Миколою Ільїним на Донбасі.

Раніше ми розповідали, як росіяни підготували групі бійців ЗСУ пастку, коли вони намагалися забрати тіло загиблого побратима.

Окупанти "Л/ДНР" застосували стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Перед виходом евакуаційної групи були надані всі гарантії безпеки, однак окупанти зважилися на варварство і здійснили військовий злочин, убивши медика на передовій.

Загиблим виявився військовий медик ЗСУ Микола Ільїн, тіло якого російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" відразу не віддавали.

Після передачі з'ясувалося, що терористи витонченими методами знущалися над тілом українського медика.

Нагадаємо, уукраїнських медиків підло розстріляли на Донбасі

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