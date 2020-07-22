Украинцы простились с погибшим медиком ВСУ Николаем Ильиным, который угодил в засаду боевиков на Донбассе
Об этом пишет Апостроф.
Как известно, церемония прощания с гражданином Эстонии Николаем Ильиным, который воевал на стороне сил ООС, проходила в киевском соборе святого Александра на улице Костельной, 17.
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По информации журналистов, на 13:00 запланирована кремация тела погибшего военного медика, а позже на Байковом кладбище состоятся похороны по военным традициям.
Судя по фотографиям, на церемонии прощания в столичном соборе присутствовали военнослужащие, волонтеры и простые украинцы, которых ошарашила трагедия, которая случилась с Николаем Ильиным на Донбассе.
Ранее мы рассказывали, как россияне уготовили группе бойцов ВСУ ловушку, когда они пытались забрать тело погибшего побратима.
Оккупанты "Л/ДНР" применили стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование.
Перед выходом эвакуационной группы были даны все гарантии безопасности, однако оккупанты решились на варварство и совершили военное преступление, убив медика на передовой.
Погибшим оказался военный медик ВСУ Николай Ильин, тело которого российско-оккупационные войска "Л/ДНР" сразу не отдавали.
После передачи выяснилось, что террористы изощренными методами издевались над телом украинского медика.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе
Как сообщала Politeka, "Найдено тело "Эстонца": в ООС сообщили о начале спецоперации, на кону жизнь бойца
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