Тело медика все еще на поле боя

ВСУ продолжают нести непоправимые потери на Донбассе из-за действий оккупационных войск "Л/ДНР"

Об этом пишет Politeka.net.

Так, стало известно имя бойца, который погиб, пытаясь спасти раненого побратима на передовой.

Им оказался военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец".

"Николая знают все! Он как раз из тех - неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных... А еще он не украинец и считал делом чести воевать против наглого российского агрессора! Он был человеком!" - написала в своем Facebook знакомая погибшего Наталья Мохонько.

Она также рассказала, что Николай Илин во время занятий учил всех осмотрительности, в первую очередь, беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся.

Погибший военный медик, тело которого до сих пор осталось на поле боя, служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

Трагедию на Донбассе, когда группу украинских военных растреляли в тройной засаде, прокомментировала пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты.

Так, военные попросили украинцев не называть имена погибших на Донбассе бойцов раньше появления их в официальных сообщениях.

"...Мы разделяем боль и ярость, которая переполняет всех неравнодушных украинцев, и заверяем, что это и другие преступления не останутся для врага без наказания. Однако, исходя из ряда объективных причин официальные ресурсы не разглашают имена павших в тот день воинов. Перед тем, как это сделать, обязательно должны быть соблюдены определенные процедуры и протоколы, среди которых главное - сообщить о трагедии родным и близким...", - подчеркнули в пресс-службе подразделения.

Ранее мы рассказывали, как россияне уготовили группе бойцов ВСУ ловушку, когда они пытались забрать тело погибшего побратима.

Оккупанты "Л/ДНР" применили стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Тело командира разведвзвода забрали боевики, а тело медика и раненый сержант до сих пор находятся на поле боя.

Перед выходом эвакуационной группы были даны все гарантии безопасности, однако оккупанты решились на варварство и совершили военное преступление, убив медика на передовой.

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