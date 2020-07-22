Українець озвучив спосіб стати Україні незалежною газовою державою

Слова Андрія Нечая наводить "Щойно".

"Президент Володимир, я вже задовбався Вам писати. Якщо Ви і Ваші радники не знаєте - в Україні розвідано запасів газу більше трильйона кубів! При середньому видобутку 5-7% ми повинні видобувати близько 60 мільярдів кубів газу щорічно і стати енергетично незалежними вже давно!", - зазначив він.

У зв'язку з цим, він зробив кілька пропозицій.

"Найміть три бригади бурильників — а найкращі у світі — тобто українці — де тільки не працюють! — я готовий очолити процес, маю величезний досвід глибокого буріння — за життя пробурив сотні км", - заявив він.

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За словами українця, для поліпшення ситуації знадобиться не так багато часу.

"За півроку ми за невелику зарплату доведемо видобуток газу до 60-80 мільярдів кубів. Це буде найкращим подарунком, який Ви зробите!", - вважає Нечай.

Нещодавно ми писали, що розкриті подробиці індексації пенсій українців у 2021 році

Про це глава Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю журналістам.

Вона попередила, що в 2021 році пенсії українців можуть проіндексувати відразу на 15%.

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"Ми вже готуємося до наступного року. Слід покращувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації і розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію: в цьому році це було 11%, в 2021 році, за прогнозами, може бути близько 15%. у наступному році буде три етапи підвищення пенсій: 1 березня індексація (хоча в 2017 році ця норма була анульована) 1 липня підвищення прожиткового мінімуму і 1 грудня", - розповіла глава профільного міністерства.

Нагадаємо, комуналка і ціни на їжу злетять вгору, українців добили прогнозом.

Як повідомляла Politeka, борги за комуналку пробачать, підписаний революційний закон.

Також Politeka писала, що українців чекають масштабні компенсації, суми в платіжках зменшаться.