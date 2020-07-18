Стало известно, когда украинцам придется больше денег отдавать за продукты

Об этом пишет Сегодня.

Эксперты уверены, что уже в третьем квартале инфляция вырастет, и цены на товары и услуги поползут вверх.

Аналитик Олег Пендзин утверждает, что к концу 2020 года инфляция в стране дойдет до 9% годового роста цен, как и было заложено в бюджет. И в третьем квартале будет опережение - около 3% по сравнению с нынешними 0,5-1%.

Также украинцам следует готовиться к маркетинговым ходам, как было в 2019 году с картофелем, которым простые люди запасаются в августе-сентябре.

"Лидером роста цены окажется картофель. Урожай картофеля у нас будет еще меньше, чем в прошлом году, так как много полей на Западной Украине погибло от дождей и наводнения. На дешевый его импорт надеяться не приходится. Например, Беларусь внесла картофель в перечень запрещенных к экспорту товаров наряду с чесноком и луком", - дополнил Пендзин свой прогноз.

Алексей Дорошенко не сомневается, что будет спровоцирован рост коммунальных тарифов прямо перед стартом отопительного сезона.

"Снижение цен на коммунальные услуги, прежде всего на газ, точно сменится их ростом. Так как начнется подготовка к новому отопительному сезону, и спрос на газ в мире вырастет", - озвучил он свой прогноз.

Что касается цен на продукты питания, то Дорошенко сообщил хорошую новость любителям яблок: ожидается падение цен из-за большого урожая в 2020 году. И хотя по сравнению с рекордными ценами на этот украинский фрукт весной, стоимость снизится, она все равно будет "кусаться" — за килограмм придется отдать около 26 гривен.

Напомним, доллар по 30: украинцев предупредили о резком скачке цен, что подорожает и на сколько

Как сообщала Politeka, НБУ предупредил об инфляции, цены и курс валют ударят по карманам украинцев

Также Politeka писала, что скачок цен на популярные продукты, в НБУ предупредили украинцев