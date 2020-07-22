Украинец озвучил способ стать Украине независимым газовым государством
Слова Андрея Нечая приводит "Щойно".
"Президент Владимир, я уже замаялся Вам писать. Если Вы и Ваши советники не знаете — в Украине разведано запасов газа более триллиона кубов! При среднем добычи 5-7% мы должны добывать около 60 миллиардов кубов газа ежегодно и стать энергетически независимыми уже давно!", - отметил он.
В связи с этим, он сделал несколько предложений.
"Наймите три бригады бурильщиков — а лучшие в мире — то есть украинцы — где только не работают! — я готов возглавить процесс, имею огромный опыт глубокого бурения — за жизнь пробурил сотни км", - заявил он.
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По словам украинца, для улучшения ситуации понадобится на так много времени.
"За полгода мы за небольшую зарплату доведем добычу газа до 60-80 миллиардов кубов. Это будет лучшим подарком, который Вы сделаете!", - считает Нечай.
Недавно мы писали, что раскрыты подробности индексации пенсий украинцев в 2021 году
Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью журналистам.
Она предупредила, что в 2021 году пенсии украинцев могут проиндексировать сразу на 15%.
"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развития экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%. в следующем году будет три этапа повышения пенсий: 1 марта индексация (хотя в 2017 году эта норма была аннулирована) 1 июля повышение прожиточного минимума и 1 декабря", - рассказала глава профильного министерства.
Напомним, коммуналка и цены на еду взлетят вверх, украинцев добили прогнозом.
Как сообщала Politeka, долги за коммуналку простят, подписан революционный закон.
Также Politeka писала, что украинцев ждут масштабные компенсации, суммы в платежках уменьшатся.