Російський публіцист Олександр Невзоров заявив, що російській історії немає чим пишатися

За його словами, в історії Росії "абсолютно нічим пишатися", оскільки "кількість брехні у неї давним-давно перевищила все мислиме".

Таку думку він висловив 2017 року для видання "Обозреватель".



Відповідаючи на запитання, чи могла Росія пишатися власною, а не краденою історією у України, він сказав:

"Я вважаю, що в російській історії абсолютно нічим пишатися. Не тому, що вона така вже погана, а тому що вона принципово кожен раз перероблялася, і кількість брехні у неї давним-давно перевищила все мислиме".

На підтвердження своїх слів він розповів про те, що Олександр Невський насправді був прислужником орди, збирав данину з руських міст, а тих, які погано платили, спалював. Чи Дмитро Донський, який за вказівкою одного татарського хана бив іншого татарського хана, а нам потім розповідали, що це була боротьба за визволення.

"Адже що таке історія? Це ж не наука, це сировина для ідеології. Практично вся російська історія була вигадана Карамзиним і набором імперських істориків, які прийшли слідом за ним. Після невинних пустощів Татіщева. Тому ми ні про що говорити тут не можемо, оскільки ми розуміємо: який факт так званої російської історії ми не візьмемо, він виявляється фейком", - констатував публіцист.

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