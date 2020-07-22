Российский публицист Александр Невзоров заявил, что русской истории нечем гордиться

По его словам, в истории России "абсолютно нечем гордиться", поскольку "количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

Такое мнение он высказал 2017 года для издания "Обозреватель".

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Александр Невзоров

Отвечая на вопрос, могла ли Россия гордиться собственной, а не ворованной у Украины историей, он сказал:

"Я считаю, что в русской истории абсолютно нечем гордиться. Не потому, что она такая уж плохая, а потому что она принципиально каждый раз переделывалась, и количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

В подтверждение своих слов он рассказал о том, что Александр Невский на самом деле был прислужником орды, собирал дань с русских городов, а тех, которые плохо платили, сжигал. Или Дмитрий Донской, который по указанию одного татарского хана бил другого татарского хана, а нам потом рассказывали, что это была борьба за освобождение.

Кремль, Москва, Красная площадь, Getty Images

"Ведь что такое история? Это же не наука, это сырье для идеологии. Практически вся русская история была придумана Карамзиным и набором имперских историков, которые пришли вслед за ним. После невинных шалостей Татищева. Поэтому мы ни о чем говорить здесь не можем, поскольку мы понимаем: какой факт так называемой русской истории мы ни возьмем, он оказывается фейком", - констатировал публицист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.