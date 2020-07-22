Российский публицист Александр Невзоров заявил, что русской истории нечем гордиться

По его словам, в истории России "абсолютно нечем гордиться", поскольку "количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

Такое мнение он высказал 2017 года для издания "Обозреватель".



Отвечая на вопрос, могла ли Россия гордиться собственной, а не ворованной у Украины историей, он сказал:

"Я считаю, что в русской истории абсолютно нечем гордиться. Не потому, что она такая уж плохая, а потому что она принципиально каждый раз переделывалась, и количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

В подтверждение своих слов он рассказал о том, что Александр Невский на самом деле был прислужником орды, собирал дань с русских городов, а тех, которые плохо платили, сжигал. Или Дмитрий Донской, который по указанию одного татарского хана бил другого татарского хана, а нам потом рассказывали, что это была борьба за освобождение.

"Ведь что такое история? Это же не наука, это сырье для идеологии. Практически вся русская история была придумана Карамзиным и набором имперских историков, которые пришли вслед за ним. После невинных шалостей Татищева. Поэтому мы ни о чем говорить здесь не можем, поскольку мы понимаем: какой факт так называемой русской истории мы ни возьмем, он оказывается фейком", - констатировал публицист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.