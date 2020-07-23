Жителька Луцька, яка разом із сином стала заручницею Максима Кривоша, розповіла, що відбувалося в автобусі в той день

Майже 13 годин Руслана спостерігала загрози, стрілянину і вибухи, повідомляє "Суспільне".

Жінка не відразу зрозуміла, що це було захоплення заручників.

"Він розвертається і говорить: в сумці в мене є вибуховий пристрій, гранати, у мене є багато зброї, автомат, пістолет. І він сказав, що якщо ми будемо вести себе добре, то все буде добре. Розвернувся до водія і сказав: повертай, їдь наліво, станеш так, щоб вид автобуса був на готель "Україна"", – розповідає жінка.

Кривош, як зазначає жінка, вів себе стримано, але вважав, що його наміри не сприймають.

Коли загарбник почав стріляти по вікнах, щоб показати серйозність намірів, у деяких людей в автобусі почалася паніка.

Потім Кривош дозволив Руслану зв'язатися зі старшим сином і скинути йому вимоги, щоб той поширив їх у ЗМІ.

"Був такий переломний момент, і йому сказали, що його вимоги неможливо виконати. Ми чули, що йому це сказали. І він каже: я прошу трохи, хоча б почати з президента. І я знову почала з ним говорити, нам було важко це сприйняти. Здавалося, що ніхто нічого не робить", – згадує жінка.

За словами Руслани, як тільки почали виконувати вимоги, Кривош звільнив перших трьох заручників.

"Коли він відпустив цю жінку, мого сина та вагітну, він мене посадив у гранат. Почав переглядати, складати все. Я його запитала, що ці гранати, які у мене лежать, – вони бойові? Говорив, одна – муляж, інша – ні", – розповіла жінка.

Нагадаємо, терорист опублікував в мережі список вимог. Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - "терористи в законі".

Раніше ми писали, що з'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі в Луцьку.

ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.

При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів.

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька.

Як повідомляла Politeka, захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися фото і вимоги.

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