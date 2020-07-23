Жительница Луцка, которая вместе с сыном стала заложницей Максима Кривоша, рассказала, что происходило в автобусе в тот день

Почти 13 часов Руслана наблюдала угрозы, стрельбу и взрывы, сообщает "Суспільне".

Женщина не сразу поняла, что это был захват заложников.

"Он разворачивается и говорит: в сумке у меня есть взрывное устройство, гранаты, у меня есть много оружия, автомат, пистолет. И он сказал, что если мы будем вести себя хорошо, то все будет хорошо. Развернулся к шоферу и сказал: поворачивай, езжай налево, станешь так, чтобы вид автобуса был на отель "Украина"", – рассказывает женщина.

Кривош, как отмечает женщина, вел себя сдержанно, но считал, что его намерения не воспринимают.

Когда захватчик начал стрелять по окнам, чтобы показать серьезность намерений, у некоторых людей в автобусе началась паника.

Потом Кривош позволил Руслане связаться со старшим сыном и сбросить ему требования, чтобы тот распространил их в СМИ.

"Был такой переломный момент, и ему сказали, что его требования невозможно выполнить. Мы слышали, что ему это сказали. И он говорит: я прошу немного, хотя бы начать с президента. И я снова начала с ним говорить, нам было тяжело это воспринять. Казалось, что никто ничего не делает", – вспоминает женщина.

По словам Русланы, как только требования начали выполнять, Кривош освободил первых трех заложников.

"Когда он отпустил эту женщину, моего сына и беременную, он меня посадил у гранат. Начал просматривать, складывать все. Я его спросила, что эти гранаты, которые у меня лежат, – они боевые? Говорил, одна – муляж, другая – нет", – рассказала женщина.

Напомним, террорист опубликовал в сети список требований. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - "террористы в законе".

Ранее мы писали, что появилась новая информация о террористе, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке.

СМИ стало известно имя злоумышленника, который утром 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Как выяснилось, настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Известно, что преступник родился в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975. Официально он прописан в городе Дубно.

При этом террорист уже был неоднократно судим. В общей сложности он провел в тюрьме 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений.

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка.

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

Также Politeka писала, что захват автобуса в Луцке, заложница вышла на связь.