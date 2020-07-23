Дипломат розповів, хто повинен бути у владі

Причина постійної напруги в Україні криється в тому, що влада не може здійснювати україноцентричну політику

Про це заявив український дипломат Володимир Василенко, передає Рух Опору Капітуляції в Facebook.

Саме її нестача особливо відчувалась у Криму, Донецькій та Луганській областях.

"І сепаратистські настрої зародилися і мали прояв саме в тих регіонах, де місцева влада за пасивності центру практикувала вороже ставлення до всього українського, зневажала державний статус української мови, нехтувала мовно-культурними правами українців, сприяла просуванню російського інформаційного, ідеологічного, історичного і культурного продукту", - зазначив дипломат.

Василенко заявив, що Україною повинні правити люди, які зможуть будувати справжню "українську Україну".

"До керівництва державою повинна прийти дійсно українська влада, яка зможе будувати українську Україну, а не губернію «руського миру»", - резюмував дипломат.

Раніше ми писали, що письменниця і мовна активістка Лариса Ніцой висловилася про російську мову в Україні.

На її думку, російськомовність частини населення України не є ситуацією, яка склалася історично.

"Нічого історично не склалося. Російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид", – заявила вона.

Письменниця назвала українців, які не бажають говорити українською, "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

"Ці нероби замість того, щоб вивчити українську мову, розповідають нам про "так історично склалося". Вчіть мову. Російська мова нехай домінує в Росії, в Україні повинна домінувати українська мова. Крапка", – резюмувала Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.