Причина постоянного напряжения в Украине кроется в том, что власть не может осуществлять украиноцентрическую политику

Об этом заявил украинский дипломат Владимир Василенко, передает Рух Опору Капітуляції в Фейсбук.

Именно ее нехватка особенно ощущалась в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

"И сепаратистские настроения зародились и имели проявление именно в тех регионах, где местная власть за пассивности центра практиковала враждебное отношение ко всему украинскому, презирала государственный статус украинского языка, пренебрегала языково-культурными правами украинцев, способствовала продвижению российского информационного, идеологического, исторического и культурного продукта", - отметил дипломат.

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украинский язык мова

Василенко заявил, что Украиной должны править люди, которые будут строить настоящую "украинскую Украину". 

"К руководству государством должна прийти действительно украинская власть, которая будет строить украинскую Украину, а не губернию «русского мира»", - резюмировал дипломат. 

Ранее мы писали, что писательница и языковая активистка Лариса Ницой высказалась о русском языке в Украине.

По ее мнению, русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически. 

"Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид", – заявила она.

Лариса Ницой

Писательница назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.

"Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам о "так исторически сложилось". Учите язык. Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – резюмировала Ницой.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.