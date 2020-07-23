В Україні бардак з карантином, з імплементацією та виконанням прийнятих рішень

Такою думкою в Фейсбук поділився екс-депутат Київради, бізнесмен Олексій Давиденко, передає Politeka.net.

"Проїжджаючи біля 18.00 повз Батьківщини Мати я став в пробку. Величезне Дерево впало прямо на проїжджу частину, перегородило рух і розчавило легкову машину.

Повертаючись по цій же дорозі через 6 годин - опівночі, я був в шоці - Дерево продовжувало лежати перегородивши проїжджу частину під ним Машина. Навколо нікого - ані комунальників, ані запобіжних огороджень", - повідомляє Давиденко.

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Також він додав, що в Україні тотальна некомпетентність і профнепридатність.

"В Одесі. Держава не в змозі 8 місяців прибрати затонулий танкер. У Луцьку. Група захоплення на БТР приїжджає звільняти заручників через 2 хвилини після того як єдиний терорист здався і його відвели в наручниках.

По всій Україні. Бардак з карантином, бардак із заборонами, бардак з імплементацією та виконанням прийнятих рішень. У всьому і по всій вертикалі. Якась тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність", - резюмував Олексій Давиденко. 

Нагадаємо, що спроба підняти затонулий танкер «Делфі» біля берегів Одеси провалилася.

У відповідальний момент лопнув один з буксирувальних тросів, так як судно виявилося дуже важким. 

танкер, крах, "делфі"

Водолази почали розбирати судно, щоб полегшити.

Треба зазначити, що  танкер необхідно підняти до кінця літа, так як восени море почне штормити і якщо підняти не вийде, то роботи доведеться перенести на весну.

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