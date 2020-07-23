В Україні бардак з карантином, з імплементацією та виконанням прийнятих рішень

Такою думкою в Фейсбук поділився екс-депутат Київради, бізнесмен Олексій Давиденко, передає Politeka.net.

"Проїжджаючи біля 18.00 повз Батьківщини Мати я став в пробку. Величезне Дерево впало прямо на проїжджу частину, перегородило рух і розчавило легкову машину.

Повертаючись по цій же дорозі через 6 годин - опівночі, я був в шоці - Дерево продовжувало лежати перегородивши проїжджу частину під ним Машина. Навколо нікого - ані комунальників, ані запобіжних огороджень", - повідомляє Давиденко.

Також він додав, що в Україні тотальна некомпетентність і профнепридатність.

"В Одесі. Держава не в змозі 8 місяців прибрати затонулий танкер. У Луцьку. Група захоплення на БТР приїжджає звільняти заручників через 2 хвилини після того як єдиний терорист здався і його відвели в наручниках.

По всій Україні. Бардак з карантином, бардак із заборонами, бардак з імплементацією та виконанням прийнятих рішень. У всьому і по всій вертикалі. Якась тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність", - резюмував Олексій Давиденко.

Нагадаємо, що спроба підняти затонулий танкер «Делфі» біля берегів Одеси провалилася.

У відповідальний момент лопнув один з буксирувальних тросів, так як судно виявилося дуже важким.

Водолази почали розбирати судно, щоб полегшити.

Треба зазначити, що танкер необхідно підняти до кінця літа, так як восени море почне штормити і якщо підняти не вийде, то роботи доведеться перенести на весну.

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