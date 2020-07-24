Резонансні інциденти з захопленням заручників спочатку в Луцьку, а на наступний день у Полтаві - стали темою номер один в Україні. Дії влади та правоохоронців не обговорював хіба що ледачий

Як повідомляє Politeka.net, у новому випуску програми «НеДобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв розклав обидві ситуації по поличках.

За словами блогера, якщо б під час НП з захопленням автобуса в Луцьку на місці працювали співробітники СБУ, зокрема підрозділу "Альфа", а не МВС, то, швидше за все терорист Максим Кривош був би знешкоджений швидше, і це могло б стати яскравим прикладом для інших "дурнів з гранатами".

Але, замість цього, інцидент повторився у Полтаві, де неодноркатно судимий Роман Скрипник під час затримання захопив у заручники одного з правоохоронців і втік з ним на авто.

"...І як би тоді повів себе полтавський рецидивіст при затриманні його ментами? Ось знаючи, що напередодні застрелили дурня, який посмів взяти заручників. А адже це щеплення від сказу. Якщо відбувається вибух газу в будинку – туди приїжджає МНС, а не МВС. Якщо захоплюють заручників – їх звільняє СБУ, а не поліцейські. І якщо хтось загрожує підірвати гранату – приймається на місці рішення про ліквідацію такого дурня".

Крім того Лесєв, пройшовся по колишньому голові МОЗ Уляні Супрун, яка закрила психлікарні. Справа в тому, що вищезгаданий Скрипник з 2016 по 2019 роки перебував на лікуванні з діагнозом "шизофренія", але потім, звичайно, опинився на волі, як і решта психічно хворих.

Наостанок Лесєв відзначив заслугу президента Володимира Зеленського у цих подіях:

"Ось цей Скрипник, можливо, сидів би зараз у психлікарні. Але у нас же в країні другий етап медреформи. А ще у нас відреформована поліція, яка не знає, що робити з людиною, у якої в руках граната... Так, і не соромтеся запитувати у Зеленського, який фільм подивитися. Схоже, це єдине, що наш президент вміє робити".

Нагадаємо, Зеленський розлютився через "клоунади" із звільненням заручників в Луцьку.

Як повідомляла Politeka, луцькі заручники розповіли, як звертався з ними Кривош.