Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен операцией по задержанию террориста в Луцке
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на свои источники.
"Наш источник в Офисе Президента сообщает, что Зеленский недоволен вчерашним цирком с БТРом и гранатой, который устроили для «картинки». Теперь главная тема обсуждения в соцсетях – это не освобождение заложников, а клоунада с БТРом", - говорится в сообщении.
Сам Зеленский после освобождения заложников поздравил всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни.
"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране", - сообщил он в своем Telegram-канале.
"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза
Экс-холостяк Макс Михайлюк развлекся с молодой любовницей в машине: "Ух, какое коротенькое платье"
Безупречная Эби Рэтчфорд показала королевский размер в малюсеньком купальнике: "Огненная дама"
"40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Террориста удалось обезвредить: он сдался сам, после того, как отпустил троих заложников.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.