Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен операцией по задержанию террориста в Луцке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на свои источники.



"Наш источник в Офисе Президента сообщает, что Зеленский недоволен вчерашним цирком с БТРом и гранатой, который устроили для «картинки». Теперь главная тема обсуждения в соцсетях – это не освобождение заложников, а клоунада с БТРом", - говорится в сообщении.

Сам Зеленский после освобождения заложников поздравил всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни.

"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Террориста удалось обезвредить: он сдался сам, после того, как отпустил троих заложников.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.