Президент України Володимир Зеленський провів нараду з главою МОЗ, а також прем'єр-міністром, де обговорили нові умови адаптивного карантину

Так, на думку Зеленського, адаптивна форма карантину може позитивно позначитися на загальному стані країни, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Офісу президента.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин дійсно буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю щодо кожного населеного пункту. Головне - максимальна локалізація поширення інфекції. Ми повинні уникнути пікових навантажень", - сказав Зеленський.

Думку гаранта підхопив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який вважає, що відповідні заходи контролю зіграють ключову роль в поліпшенні епідемситуації.

Політик зазначив, що основною причиною зростання захворюваності в західній частині країни є богослужіння, а також щільність людей в громадському транспорті.

Варто розуміти, що більшість хворих переносять вірус безсимптомно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які будуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину, це буде найбільш ефективний спосіб.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину, термінову заяву Степанова: "Якщо п'ять днів поспіль ..."

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