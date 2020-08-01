Українцям розповіли про трагедію з героєм війни на Донбасі, який програв бій онкології

Про це повідомляє Politeka з посиланням на посаду мера Львова Андрія Садового у Facebook.

«Тільки що стало відомо, що від важкої хвороби помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт. Смерть знайшла його у важкій боротьбі з раком. Але ми ніколи не забудемо подвигу Героя. Співчуття всім рідним і близьким! Вічна пам'ять захиснику України», — йдеться в повідомленні.

Водночас експерший заступник глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, Гергерт «зробив все, щоб була Україна», однак не зміг уберегти себе. Воїн носив позивний "Червень".

«Для мене в пам'яті він залишиться назавжди таким зі словами: "Генерал, у мене серце болить за Україну!" Спочивай з миром, брат», — підкреслюється в тексті повідомлення.

До цього ми розповідали, що в Запоріжжі помер у лікарні боєць полку "Азов", якого побили біля місцевого супермаркету

"Азові" поінформували, що вранці 27 липня у Запоріжжі в реанімації від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевка з позивним "Смерть". Він служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років, народився в Запоріжжі.

Нагадаємо, заступився за дівчат: з українським героєм розправилися прямо біля супермаркету, трагічні деталі.

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