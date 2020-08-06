Українців попередили про можливе посилення обмежувальних заходів на тлі епідемії

Про це екс-глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов написав у себе в Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, вже наступного тижня чотири області можуть перевести в червону зону.

Милованов пояснив, що в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях зростає кількість хворих китайським вірусом п'ять днів поспіль.

"Вже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один із встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", - попередив екс-міністр у своєму Facebook.

Збір комісії, яка винесе остаточне рішення про перенесення даних областей в червону зону, запланований на п'ятницю, проте рішення набуде офіційно чинності вже з понеділка, 10 серпня.

Як відомо, зараз у світі офіційно зареєстровано понад 18,9 млн випадків зараження китайським вірусом, з яких - понад 75 тисяч в Україні.

Саму ж Україну розділили на чотири "зони", і в деяких діятимуть жорсткі обмежувальні заходи.

У зеленій зоні діятимуть правила, які діють на території всієї України – носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика тощо.

Якщо регіон потрапив у жовту, то там ще почне діяти обмеження на відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

У помаранчевій зоні діятимуть обмеження для розважальних закладів та закладів харчування в нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв.м і не більше 100 осіб.

Якщо область переводять у червону зону, то там починає діяти заборона на роботу громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

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