Народний депутат Петро Порошенко виступив з вимогами до влади Білорусі та України

В опублікованому зверненні, колишній президент України закликав білоруську владу відреагувати на вимогу народу, бо білоруси захотіли демократичних змін.

За словами, в цивілізованій країні влада не вдається до насильства.

Також Порошенко озвучив п'ять вимог до влади Білорусі та України в ситуації, що склалася.

Українці в мережі не дуже підтримали такі ініціативи Петра Порошенка, і порадили йому згадати події 2014 року.



"У себе вже накерувався, тепер взявся за Білорусь", " Іловайський котел забув? Коли підмогу не дав спеціально, що, забув це? Думаю, що забув. Не твої ж діти.", "А сам що накоїв у 14 році, хто винен у розстрілі Небесної Сотні, хто винен у знищенні військових у котлах, загибелі десятків тисяч людей? Забув, праведник", "А сам майдани збирає проти чинної влади. Досі він вважає себе президентом", "Забув як на бульдозер дерся? На крові дітей до влади прийшов, пограбував, а тепер мутиш країну", - писали в мережі.

Нагадавши, постраждалі від протестів у Білорусі розповіли, як Лукашенко "любить" народ.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі.

Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями.