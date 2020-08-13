Народний депутат Петро Порошенко виступив з вимогами до влади Білорусі та України
В опублікованому зверненні, колишній президент України закликав білоруську владу відреагувати на вимогу народу, бо білоруси захотіли демократичних змін.
За словами, в цивілізованій країні влада не вдається до насильства.
Також Порошенко озвучив п'ять вимог до влади Білорусі та України в ситуації, що склалася.
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Українці в мережі не дуже підтримали такі ініціативи Петра Порошенка, і порадили йому згадати події 2014 року.
Нагадавши, постраждалі від протестів у Білорусі розповіли, як Лукашенко "любить" народ.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі.
Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями.