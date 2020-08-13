Під білоруським посольством у Києві зібралися сотні людей, які скандують слова підтримки Білорусі і жгуть фаєра

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал PavlovskyNews, активісти перекрили рух по вулиці Коцюбинського, де знаходиться посольство. Поліція діалогу намагалася перешкоджати цьому, але нарвалася на агресію з боку протестувальників.

Мітингувальники зазначають, що зібралися заради підтримки білорусів і проти застосування сили силовиками в сусідній країні. Люди скандують "Хай живе Білорусь" і запалюють фаєра кольору біло-червоного прапора на знак підтримки.

Втім, не всі протестувальники поводяться мирно. Як повідомляє журналіст PavlovskyNews, один з присутніх кинув палаючий фаєр на ганок посольства Білорусі в Києві. Він досить довго горів. При цьому загасити фаєр ніхто не намагався.

На кадрах з місця події видно, що під посольством зібралося багато народу. Багато з них в захисних масках. Деякі люди тримали в руках плакати. Крім цього, біля посольства влаштували театралізовану виставу, одягнувши кількох активістів у костюми білоруського ОМОНу.

Як відомо, після виборів у Білорусі почалися масові акції протесту. Силовики застосували силу до протестувальників.

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