Схоже, президент Олександр Лукашенко і вище керівництва силового блоку Білорусі готують шляхи до відступу, якщо протести не припиняться

У мережі з'явилася інформації про підмосковне "гніздечко" білоруського лідера, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Мінська Семибоярщина".

За даними інсайдерів, будинок площею 2572 квадратних метра розташований у підмосковній Балашисі.

Крім будинку, який більше схожий на палац, на території є госпбудівлі, флігелі та інше площею 917 "квадратів", земельна ділянка 1,9 га, а також ставки, сади тощо.

Цей маєток ще в 2014 році був куплений у Михайла Гуцерієва за 27 мільйонів доларів.

"Платив НПЗ "Нафтан". Зробили, природно, елітний ремонт на $17.4 млн.доларів. Теж Нафтан платив. Дорогу в 1.5 км. проклали. Всі ці роки утримують штат обслуги в 33 людини. Директорує там колишній мер Полоцька. Зарплату він отримує 1400 доларів на місяць. Ось так куратор Нафтана Кочанова "смітить" нафтовими грошима. За всі ці роки пан не заїжджав в підмосковний маєнтак", - повідомляє інформатор. І тут же додав, що зараз "челядь заметушилася":

"Хвилюються. Подейкують, пан може приїхати. І надовго, якщо взагалі не назавжди".

За інформацією телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на високопоставлене джерело в російському силовому блоці, зараз Олександра Лукашенка немає ні в Мінську, ні в Москві.

"Але він психує і тисне на місцевих силовиків, які самі вже не впевнені в собі. Практично все керівництво силового блоку вивезло сім'ї, в основному, в Москву. Лукашенко поки думає, що утримає ситуацію, але процес пішов. Будиночок, правда, в московському регіоні він собі купив".

У мережі також з'явилося фото ймовірного маєтку.

Раніше ми писали про те, що президенту Білорусі натякнули на "румунський сценарій", якщо протести народу не вдасться придушити.

Нагадавши, Лукашенко повністю погодився на умови Путіна.

Як повідомляла Politeka, Білорусь накрила нова хвиля Майдану, кадри з місця подій.

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