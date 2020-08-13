Под белорусским посольством в Киеве собрались сотни людей, которые скандируют слова поддержки Беларуси и жгут фаера

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал PavlovskyNews, активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского, где находится посольство. Полиция диалога пыталась препятствовать этому, но нарвалась на агрессию со стороны протестующих.

Митингующие отмечают, что собрались ради поддержки белорусов и против применения силы силовиками в соседней стране. Люди скандируют «Хай живее Беларусь» и зажигают фаера цвета бело-красного флага в знак поддержки.

Впрочем, не все протестующие ведут себя мирно. Как сообщает журналист PavlovskyNews, один из присутствующих бросил горящий фаер на крыльцо посольства Беларуси в Киеве. Он достаточно долго горел. При этом потушить фаер никто не пытался.

На кадрах с места события видно, что под посольством собралось много народа. Многие из них в защитных масках. Некоторые люди держали в руках плакаты. Кроме этого, возле посольства устроили театрализированное представление, одев нескольких активистов в костюмы белорусского ОМОНа.

Как известно, после выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Силовики применили силу к протестующим.

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