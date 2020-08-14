Выпускники и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко предложили лишить звания Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко
Как передает Politeka.net, с такой просьбой они обратились к ректору учебного заведение.
Множество желающих уже подписалось под данной просьбой, и проректор по научно-педагогической работе университета Владимир Бугров озвучил решение по данному вопросу:
Русская Кардашьян дала поближе рассмотреть свой роскошный бюст: "Слишком жарко!"
Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!"
В "Квартал 95" обсуждают потерю, Евгений Кошевой раскрыл подробности: "У Валерия Жидкова..."
Пышногрудая Чехова скинула одежду и пошла по стопам Волочковой, фото все объясняют: "Ветки не колятся?"
"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания. Я, как член ученого совета, "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ"", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, заседание Ученого совета будет проходить уже в сентябре.
Напомним, диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.
Ранее мы сообщали, что футбольные фанаты по всей Украине выступили с поддержкой белорусских граждан в их борьбе за свободу в своей стране.
В частности, к акциям поддержки белорусов присоединились футбольные фанаты из Харькова, Днепра, Запорожья и других городов.
Также футбольные фанаты публикуют свои обращения к белорусам, в которых призывают к единству и желают успешного свержения режима Лукашенко.
Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.
Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Десятки харьковчан поддержали белорусов в "изгнании" Лукашенко, слышен гимн Украины: видео.
Снайперы на крышах, стрельба и взрывы: Майдан захлестнул Беларусь с новой силой, кадры с места.
Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".