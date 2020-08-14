Выпускники и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко предложили лишить звания Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко

Как передает Politeka.net, с такой просьбой они обратились к ректору учебного заведение.

Множество желающих уже подписалось под данной просьбой, и проректор по научно-педагогической работе университета Владимир Бугров озвучил решение по данному вопросу:

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания. Я, как член ученого совета, "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ"", - заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, заседание Ученого совета будет проходить уже в сентябре.

Напомним, диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.

Ранее мы сообщали, что футбольные фанаты по всей Украине выступили с поддержкой белорусских граждан в их борьбе за свободу в своей стране.

В частности, к акциям поддержки белорусов присоединились футбольные фанаты из Харькова, Днепра, Запорожья и других городов.

Также футбольные фанаты публикуют свои обращения к белорусам, в которых призывают к единству и желают успешного свержения режима Лукашенко.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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