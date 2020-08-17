Українські жінки можуть отримати солідні пільги при виході на пенсію

Про це радник міністра соціальної політики Микола Шамбір нагадав громадянам в ефірі телеканалу "Україна 24" , Його слова наводить Politeka.net.

За словами чиновника, піти на пенсію за особливими умовами можуть Українки-матері, які входять у дві категорії. Зараз вік виходу на заслужений відпочинок в Україні становить 59,5 років, але пільговикам нараховують пенсію на дев'ять років раніше.

"Є пільга для мам, у яких є п'ятеро і більше дітей. Вони виходять на пенсію в 50 років", — заявив Микола Шамбір. Така ж пільга є для матерів дітей-інвалідів, які отримали інвалідність віком до 6 років. Ці категорії раніше йдуть на пенсію".

Радник міністра додав, що для багатодітних матерів України діють спеціальні правила при визначенні розміру пенсії. Наприклад, сума виплат буде залежати від кількості дітей в сім'ї.

"Враховується стаж по догляду до трьох років, за це платить внески до Пенсійного фонду держава. Є свої особливості при обліку зарплати. Ці питання врахували обмеження, які можуть бути у таких матерів", - зазначив Шамбір.

Чиновник додав, що на розмір українських пенсій суттєво вплине збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, яке планують провести вже у вересні. Як стверджує радник, виплати повинні зрости у 1,5 мільйона українців, які отримують пенсійну мінімалку.

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