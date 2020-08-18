Померла на 83-му році життя

В Івано-Франківську померла народна артистка України Христина Фіцалович

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер міста Руслан Марцінків, передає Politeka.

"Народна артистка України, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Христина Фіцалович відійшла у вічність сьогодні, на 83 році життя", – написав чиновник.

Христина Фіцалович була провідною актрисою Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Почесне звання Народної артистки УРСР їй присвоїли в 1984 році.

В останні роки життя Фіцалович була професором кафедри сценічного мистецтва та хореографії Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

Politeka писала про те, що не стало легендарної актриси Олівії де Хевілленд - останньої з живих зірок фільму "Віднесені вітром" 1939 року, яка виконала роль Мелані. Британсько-американська актриса пішла з життя в Парижі. Їй було 104 роки. Актриса двічі отримувала "Оскар", а в 2017 році їй присвоїли титул дами-командора ордена Британської імперії.

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