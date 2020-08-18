Чи потрібно буде надягати маски на уроках?

У МОЗ роз'яснили, як захищатимуться вчителі та учні, відвідуючи школу в умовах карантину

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що карантинні обмеження будуть відрізнятися в залежності від кольору зони, в яку потрапляє школа. Так, в регіонах, де буде сприятлива епідемічна ситуація, вчителям дозволять викладати без масок. А в школах, розташованих в помаранчевих зонах, педагогів зобов'яжуть носити захисні екрани для обличчя.

За словами Ляшка, в школу всі учні можуть заходити в масках, які будуть захищати рот і ніс. Під час уроків маски можна буде знімати. Лікар зазначив, що на даний момент в рекомендаціях міститься норма, що зобов'язує вчителів вести уроки в масках. Цю норму обіцяють змінити, змінивши маски на щитки.

Додамо, що в червоних зонах школи не працюватимуть.

Як відомо, наприкінці липня МОЗ опублікувало низку рекомендацій для навчальних закладів. Згідно з документом, до навчання не допускатимуть дітей з температурою вище 37,2 градусів. Розклад і маршрути в школі повинні розпланувати таким чином, щоб уникнути скупчення людей.

Крім цього, школи повинні бути забезпечені антисептиками і паперовими рушниками, а співробітники школи – масками з розрахунку 1 маска на 3 робочих години.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко ошелешив заявою про скасування місцевих виборів: "50% території...".

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