Мати Кузьми Скрябіна відповіла критикам присвоєння йому звання " Героя України"





"Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати - заспокойтеся, дихайте глибоко, не заздріть.. Як передає Politeka.net , відповідний пост вона опублікувала своїй сторінці в Facebook."Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати - заспокойтеся, дихайте глибоко, не заздріть..

Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і заздрості до ближнього, бо ваш поганий приклад накладе на їх долю паскудний слід", - зазначила вона.



За словами, українці не праві, критикуючи присвоєння звання "Героя України" Скрябіну.

"А Андрія душі, і моїй дайте спокій, бо не вам судити...Хто ви такі.... в цьому житті? Праведник....??! Герой..? Судді? Тільки Бог суддя для Андрія і його земних справ. Заспокоїтеся все - і ліві, і праві, і подивіться на себе в дзеркало. Спробуйте піти його стежкою і повторити хоча б йоту з того, що він встиг зробити за своє коротке буття", - впевнена Ольга.

Мати Кузьми впевнена, що таке горе, як смерть сина - не привід для обговорень.

"Незважаючи на всі ваші злісні випади проти мого сина - не дай вам Бог втратити дитину, так як втратила я, чи втратили матері своїх дітей на фронті!!! Схаменіться, не робіть шоу по ТБ каналах, де ви просиджуєте даремно годинами, безрезультатно", - впевнена жінка.

Також вона зазначила, що співак ще за життя ніколи не просив ні про які нагороди.