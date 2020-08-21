Мати Кузьми Скрябіна відповіла критикам присвоєння йому звання " Героя України"
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала своїй сторінці в Facebook.
"Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати - заспокойтеся, дихайте глибоко, не заздріть..
"Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати - заспокойтеся, дихайте глибоко, не заздріть..
Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і заздрості до ближнього, бо ваш поганий приклад накладе на їх долю паскудний слід", - зазначила вона.
За словами, українці не праві, критикуючи присвоєння звання "Героя України" Скрябіну.
За словами, українці не праві, критикуючи присвоєння звання "Героя України" Скрябіну.
"А Андрія душі, і моїй дайте спокій, бо не вам судити...Хто ви такі.... в цьому житті? Праведник....??! Герой..? Судді? Тільки Бог суддя для Андрія і його земних справ. Заспокоїтеся все - і ліві, і праві, і подивіться на себе в дзеркало. Спробуйте піти його стежкою і повторити хоча б йоту з того, що він встиг зробити за своє коротке буття", - впевнена Ольга.
Мати Кузьми впевнена, що таке горе, як смерть сина - не привід для обговорень.
"Незважаючи на всі ваші злісні випади проти мого сина - не дай вам Бог втратити дитину, так як втратила я, чи втратили матері своїх дітей на фронті!!! Схаменіться, не робіть шоу по ТБ каналах, де ви просиджуєте даремно годинами, безрезультатно", - впевнена жінка.
Також вона зазначила, що співак ще за життя ніколи не просив ні про які нагороди.
"Андрій ніколи і нікого не просив про нагороди, ніколи не співав оди президентам, вони знайшли його самі, від кардинально різних людей.! Посмертно!! Зупиніться, витріть слину і починайте діяти ,може і ви послужите Україні не словоблуддям, а ділом...",- уклала мати співака.
Відзначимо, що 17 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) музиканту Андрію Кузьменку. Кузьменко.
Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін розбився в ДТП по дорозі з концерту в Кривому Розі на честь 25-річчя групи "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою. Кузьма Скрябін від отриманих травм загинув на місці події.
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