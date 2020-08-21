Мать Кузьмы Скрябина ответила критикам присвоения ему звания "Героя Украины"
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала своей страничке в Facebook.
"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокоитесь, дышите глубоко,не завидуйте..
"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокоитесь, дышите глубоко,не завидуйте..
Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, ибо ваш дурной пример наложит на их судьбу похабный след", - отметила она.
По словам, украинцы не правы, критикуя присвоение звание "Героя Украины" Скрябину.
По словам, украинцы не правы, критикуя присвоение звание "Героя Украины" Скрябину.
"А Андрея душу, и мою оставьте в покое, ибо не вам судить...Кто вы такие.... в этой жизни? Праведники....??! Герои..? Судьи? Только Бог судья для Андрея и его земных дел. Успокоитесь все - и левые, и правые, и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте пойти по его тропинке и повторить хотя бы йоту из того, что он успел сделать за свое короткое бытие", - уверена Ольга.
Мать Кузьмы уверена, что такое горе, как смерть сына - не повод для обсуждений.
"Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, потеряли ли матери своих детей на фронте!!! Опомнитесь, не делайте шоу по ТВ каналам, где вы просиживаете зря часами, безрезультатно", - уверена женщина.
Также она отметила, что певец еще при жизни никогда не просил ни о каких наградах.
"Андрей никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей.! Посмертно!! Остановитесь, вытрите слюну и начинайте действовать ,может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом...", - заключила мать певца.
Отметим, что 17 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) музыканту Андрею Кузьменко. Кузьменко.
Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком. Кузьма Скрябин от полученных травм погиб на месте происшествия.
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