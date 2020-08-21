Мать Кузьмы Скрябина ответила критикам присвоения ему звания "Героя Украины"







"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокоитесь, дышите глубоко,не завидуйте.. Как передает Politeka.net , соответственный пост она опубликовала своей страничке в Facebook."Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокоитесь, дышите глубоко,не завидуйте..

Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, ибо ваш дурной пример наложит на их судьбу похабный след", - отметила она.



По словам, украинцы не правы, критикуя присвоение звание "Героя Украины" Скрябину.

"А Андрея душу, и мою оставьте в покое, ибо не вам судить...Кто вы такие.... в этой жизни? Праведники....??! Герои..? Судьи? Только Бог судья для Андрея и его земных дел. Успокоитесь все - и левые, и правые, и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте пойти по его тропинке и повторить хотя бы йоту из того, что он успел сделать за свое короткое бытие", - уверена Ольга.

Мать Кузьмы уверена, что такое горе, как смерть сына - не повод для обсуждений.

"Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, потеряли ли матери своих детей на фронте!!! Опомнитесь, не делайте шоу по ТВ каналам, где вы просиживаете зря часами, безрезультатно", - уверена женщина.

Также она отметила, что певец еще при жизни никогда не просил ни о каких наградах.