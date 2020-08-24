Популярні українські гурти "Океан Ельзи" і " Бумбокс» потрапили в скандал на День Незалежності України

Представники музичних колективів звинуватили організаторів святкового концерту до Дня Незалежності на Софіївській площі у використанні їхніх пісень без дозволу. Зокрема, на питання про те, чи давали музиканти згоду на використання своїх пісень в поппурі, продюсер «Бумбокс» Олег Согомонов відповів негативно.

"Ні, звичайно, ніхто не питав", - написав він у Фейсбук.

З аналогічною заявою виступила і представниця "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко.

"З питань використання пісні" Океану Ельзи " сьогодні вранці-ні, не давали дозвіл! Більш того, до нас навіть не зверталися», - заявила вона.

Гнівна публікація також з'явилася і на офіційній сторінці групи в Фейсбук.

"Україна - це Європа. Європа-це повага прав, у тому числі авторських. Чи не правда, Офіс Президента України?",- обурилися представники "ОЕ".

Втім, багато українців не розділили почуття музикантів. Так, люди пишуть, що концерт вийшов яскравим і святковим, а Використання пісень груп говорить про їх широке визнання.

«Закон Україна про авторські права П. 8 СТ. 21 почитати. Не сотрясайте повітря даремно, а з ним і громадянин, Вам це не йде", " навпаки - гордість, що ваш пісня назавжди увійти в історія Україна...Мене чекала саме ваш пісня і класно, що вона бувши», « вже визначитеся ви ще політик або вже ні" « " так ви б раділи тому, що ваш пісня звучать і не забуті«, "Маячне звинувачення( всім хто вдома співає ваші пісні, теж потрібно платити?! У вас бізнес або народна творчість?", "Славік, не дрібниця. При всій любові до тебе і повазі", "Фу! Вам не соромно? Самі не брали участь через нереалізовані політичні амбіції свого лідера гурту, та ще й іншим заважаєте", - пишуть люди.

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