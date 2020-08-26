Український співак Павло Зібров не розуміє, чому українці обурені тим, що він співав російською мовою в День Незалежності

Так, за словами артиста, який заспівав приспіви з треку Олега Винника "Ніно" і композиції Вєрки Сердючки "Хорошо" – це дійсно знамениті українські пісні, навіть якщо вони написані російською мовою.

Він пояснив, що саме через це його не збентежив спів російською мовою, пише KP.UA.

"Прекрасна організація, все було сучасно і креативно. Багато мені писали: чому співали мовою агресора до Дня Незалежності? Але мова ж тут ні до чого, це дурниці. Тоді й німецькою не можна співати, адже німці ж на нас нападали. Коли мені запропонували взяти участь у проекті, єдиною моєю умовою було те, щоб пісні, які я виконаю, були відомими в Україні. Сердючка - це ж народна улюблениця, а Винник – зірка номер один", – висловилася Зібров.

Також він додав, що в попурі були включені пісні з репертуару українських артистів, і жодної пісні російського виконавця. Артисти, народжені в Україні - співали і українською, і російською, і татарською.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк різко висловилася про зоряне попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України.

Зокрема, продюсеру не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також і російськомовні пісні, а підбір пісень він назвав "музичним несмаком".

Нагадаємо, "Кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців.

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