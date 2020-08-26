Співак Дмитро Волканов, який виступив на Дні незалежності України в образі кролика, відповів на критику у свій бік

Як передає Politeka.net, відповідний відеоролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

За словами учасника групи Serduchka band, образи в його бік не доречні.

"Боже, хлопці! Що зараз діється у фейсбук! Мені пишуть, що мене треба розстрілювати, що я танцював на кістках. Це просто капець! Ну, мені-то добре, я на свій рахунок нічого, крім грошей не приймаю. Але, у людей просто немає мізків!",- зазначив співак.

Нагадаємо, на святковому концерті до Дня Незалежності України помітили хлопця в костюмі кролика, який виступав у складі групи музиканта і актора Андрія Данилка (у сценічному образі "Вєрки Сердючки") і тримав у руках український прапор.

Варто відзначити, що після виступ на Софіївській площі дісталося і Вєрці Сердючці.

На сторінці "Світське життя «в Instagram після питання про те, чи сподобалося виконання пісні» Океану Ельзи" Вєркою Сердючкою посипався шквал критики, схоже виразів юзери не підбирали.

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