Украинский певец Павел Зибров не понимает, почему украинцы возмущены тем, что он пел на русском языке в День Независимости

Так, по словам артиста, который спел припевы из трека Олега Винника "Нино" и композиции Верки Сердючки "Хорошо" – это действительно знаменитые украинские песни, даже если они написаны на русском языке.

Он объяснил, что именно из-за этого его не смутило пение на русском языке, пишет KP.UA.

"Прекрасная организация, все было современно и креативно. Многие мне писали: почему пели на языке агрессора ко Дню Независимости? Но язык же здесь не при чем, это глупости. Тогда и на немецком нельзя петь, ведь немцы же на нас нападали. Когда мне предложили поучаствовать в проекте, единственным моим условием было то, чтобы песни, которые я исполню, были известными в Украине. Сердючка – это же народная любимица, а Винник – звезда номер один", – высказалася Зибров.

Также он добавил, что в попурри были включены песни из репертуара украинских артистов, и ни одной песни русского исполнителя. Артисты, рожденные в Украине – пели и на украинском, и на русском, и на татарском.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк резко высказалася о звездном попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины.

В частности, продюсеру не понравилось, что среди топовых украинских композиций прозвучали также и русскоязычные песни, а подбор песен он назвал "музыкальной безвкусицей".

Напомним, "Кролик" с концерта ко дню Независимости оскорбил украинцев.

Как писала Politeka, Зеленского упрекнули за шоу на День независимости.

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