Тисячі хасидів застрягли на українському кордоні

Як передає Politeka.net, про це повідомили журналісти PavlovskyNews.

За даними джерела в Державної прикордонної служби, аеропорти Одеси, Києва та Запоріжжя починають прилітати хасиди, але їх усіх поки не пускають на територію України.

На опублікованому відео видно, що деякі прилетіли сплять на підлозі, У інших плачуть на руках діти.

"Як повідомляє джерело, їжі і води у людей немає. Очікується, що найближчої доби в Україну прилетять ще тисячі хасидів", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше автори каналу інформацію виправили, зазначивши, що мова йде про сотні, а не тисячі людей.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та він попросив їх звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош ха-Шана в цьому році.

Пізніше, в МЗС України заявили, що традиційне святкування Рош-ха-Шана в 2020 році неможливо, оскільки Ізраїль знаходиться в «червоній зоні» за показниками захворюваності коронавірусом, а в Україні діє заборона на проведення масових релігійних заходів.

Нагадаємо, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.