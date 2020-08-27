Розкрито нові правила для студентів у зв'язку з продовженням карантину
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МОЗ.
Так, Міністерство опублікувало карантинні правила у вузах і гуртожитках на час вірусної епідемії.
Тепер керівництву медичних вузів в Україні рекомендується максимально скоротити заняття студентів-медиків в лікарнях, а також відмовитися від лекцій і практичних занять в медустановах, де лікарі рятують пацієнтів, заражених вірусом.
Важливе нововведення для пенсіонерів, у ПФУ розкрили подробиці: "Тепер розмір пенсії…"
"Харламов, спи спокійно": фігуриста Яна Кошкіна вигнулася на ліжку, вип'ятивши головну гордість
Міддлтон страждає від жорстких заборон у палаці, принц Гаррі видав деталі: "Це справжня в'язниця"
Фреймут, яку скосив китайський вірус, розповіла про перші симптоми і дала важливу пораду: "Страшенний біль в…»
МОЗ хоче, щоб перед заняттями викладачі опитували студентів про самопочуття. Якщо буде зафіксований випадок зараження, то вся група піде на самоізоляцію.
Для безпеки студентів заняття повинні проходити в одній аудиторії протягом дня, а пересуватися по установах можна тільки в масках або респіраторах.
Після кожного заняття приміщення повинні провітрювати не менше 10 хвилин, а по завершенню навчального дня - дезінфікувати всі поверхні.
Також студентам в гуртожитку рекомендують пересуватися в засобах захисту, крім особистих кімнат. Дезінфекцію і вологе прибирання потрібно проводити через кожні 3-4 години, а людей з температурою вище 37,2 - ізолювати до отримання рекомендацій від лікарів.
Керівництво гуртожитків повинно забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, а запас засобів засобів індивідуального захисту повинен бути розрахований на п'ять днів.
Раніше ми розповідали про продовження карантину в Україні до 1 листопада 2020 року.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в рамках продовження карантину Україна закриє кордони для іноземців до кінця вересня.
Також буде заборонена робота нічних клубів і розважальних закладів. Це стосується і масових заходів в Умані на єврейський Новий Рік.
Підсумовуючи, прем'єр-міністр на засіданні заявив, що в окремих випадках дозвіл на в'їзд на територію України зможе надавати глава ДПСУ.
Нагадавши, Китайська зараза знову атакувала киян, тривожні деталі: "понад 5 тисяч осіб..."
Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про скасування важливого свята
Також Politeka писала, що Кабмін вводить жорстку заборону, по кому карантин вдарить з новою силою