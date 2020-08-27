Що потрібно знати студентам

Розкрито нові правила для студентів у зв'язку з продовженням карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МОЗ.

Так, Міністерство опублікувало карантинні правила у вузах і гуртожитках на час вірусної епідемії.

Тепер керівництву медичних вузів в Україні рекомендується максимально скоротити заняття студентів-медиків в лікарнях, а також відмовитися від лекцій і практичних занять в медустановах, де лікарі рятують пацієнтів, заражених вірусом.

МОЗ хоче, щоб перед заняттями викладачі опитували студентів про самопочуття. Якщо буде зафіксований випадок зараження, то вся група піде на самоізоляцію.

Для безпеки студентів заняття повинні проходити в одній аудиторії протягом дня, а пересуватися по установах можна тільки в масках або респіраторах.

Після кожного заняття приміщення повинні провітрювати не менше 10 хвилин, а по завершенню навчального дня - дезінфікувати всі поверхні.

Також студентам в гуртожитку рекомендують пересуватися в засобах захисту, крім особистих кімнат. Дезінфекцію і вологе прибирання потрібно проводити через кожні 3-4 години, а людей з температурою вище 37,2 - ізолювати до отримання рекомендацій від лікарів.

Керівництво гуртожитків повинно забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, а запас засобів засобів індивідуального захисту повинен бути розрахований на п'ять днів.

Раніше ми розповідали про продовження карантину в Україні до 1 листопада 2020 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в рамках продовження карантину Україна закриє кордони для іноземців до кінця вересня.

Також буде заборонена робота нічних клубів і розважальних закладів. Це стосується і масових заходів в Умані на єврейський Новий Рік.

Підсумовуючи, прем'єр-міністр на засіданні заявив, що в окремих випадках дозвіл на в'їзд на територію України зможе надавати глава ДПСУ.

Нагадавши, Китайська зараза знову атакувала киян, тривожні деталі: "понад 5 тисяч осіб..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про скасування важливого свята

Також Politeka писала, що Кабмін вводить жорстку заборону, по кому карантин вдарить з новою силою