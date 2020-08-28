Україна зараз має всі можливості, щоб повернути Крим силовим шляхом

У цьому впевнений колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

За його словами, нинішній президент України Володимир Зеленський отримав таку можливість.

"У пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти", - заявив політик.

Така заява політика і колишнього в. о. президента України викликала небувалий ажіотаж в мережі. Українці різко сприйняли слова Турчинова, а деякі нагадали, що саме за його правління РФ анексувала Крим.

"У пастора дах поїхав. Сам здав Крим без бою, а тепер лізе без мила. Може з ним не розплатилися московські господарі", " Дай то йому дрен, нехай біжить відвойовувати. Сам просрав, спробуй повернути. І своїх напарників бере з собою. Можливо тоді.... козел.", "Пане Турчинов, а де ви були коли віддавали?", " Йому б шаблю, та коня, та на лінію вогню", " Вперед і з піснею. За компанію з собою Порошенко візьми. Як здав, так і забери", - писали українці в мережі.

Нагадавши, розвиток не передбачається: в РФ зізналися, навіщо анексували Крим.

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