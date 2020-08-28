Украина сейчас имеет все возможности, чтобы вернуть Крым силовым путем
В этом уверен бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов уверен,
По его словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский получил такую возможность.
"У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", - заявил политик.
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Такое заявление политика и бывшего и.о. президента Украины вызвало небывалый ажиотаж в сети. Украинцы резко восприняли слова Турчинова, а некоторые напомнили, что именно за его правления РФ аннексировала Крым.
"У пастора крыша поехала. Сам сдал Крым без боя, а теперь лезет без мыла. Может с ним не расплатились московские хозяева", "Дай то ему дрен, пусть бежит отвоевывать. Сам просрал, попробуй вернуть. И своих напарников берет с собой. Возможно тогда .... козел.", "Пане Турчинов, а где вы были когда отдавали?", " Ему бы саблю, да коня, да на линию огня", "Вперёд и с песней. За компанию с собой Порошенко возьми. Как сдал, так и забери", - писали украинцы в сети.
Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.
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