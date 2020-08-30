Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про перехід шкіл на змішане навчання

За його словами, рішення про перехід шкіл до змішаної форми навчання з 1 вересня буде прийматися безпосередньо керівництвом установи.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, навчання в школі припиниться, і воно перейде на дистанційне тільки, якщо регіон буде знаходитися в червоній зоні.

"Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на червоному рівні, наприклад, на помаранчевому рівні зробити такий процес навчання змішаної форми — і дистанційне і безпосередньо стаціонарне в школі — це вже питання, яке вирішується на рівні школи", — сказав він.

Він також закликав педагогів по можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

"Це стосується всіх без винятку класів - і початкової школи, і старшої школи. Тому в залежності від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся проводити заняття на відкритому повітрі", - додав Степанов.

Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі школи готують до нового навчального року в умовах карантину, який нещодавно продовжили до 1 листопада.

Педагоги Дніпра розробили тимчасовий алгоритм доступу до освітніх закладів, маршрут переміщення по школам і харчування. У закладах освіти мають з'явитись засоби для дезінфекції рук, паперові рушники, порошок для миття поверхонь, засіб для миття підлоги і скла.

Нагадаємо, "носитимуть захисні щитки": у школах Харкова вводять нові правила через карантин.

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