Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о переходе школ на смешанное обучение

По его словам, решение о переходе школ к смешанной форме обучения с 1 сентября будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Согласно рекомендациям Минздрава, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, если регион будет находится в красной зоне.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы", — сказал он.

Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

"Это касается всех без исключения классов — и начальной школы, и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", — добавил Степанов.

Также ранее сообщалось, что в Днепре школы готовят к новому учебному году в условиях карантина, который недавно продлили до 1 ноября.

Педагоги Днепра разработали временный алгоритм доступа к образовательным учреждениям, маршрут перемещения по школам и питания. В учреждениях образования должны появиться средства для дезинфекции рук, бумажные полотенца, порошок для мытья поверхностей, средство для мытья пола и стекл.

Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

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