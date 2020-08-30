Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о переходе школ на смешанное обучение
По его словам, решение о переходе школ к смешанной форме обучения с 1 сентября будет приниматься непосредственно руководством учреждения.
Согласно рекомендациям Минздрава, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, если регион будет находится в красной зоне.
Деми Роуз потрясла своими "кокосами" в купальнике с декольте до пупка: "Bellísima"
Русская Кардашьян не смогла удержать свои "помидорки" в тесной рубашке: "Чертовски красивая"
Где учатся дети Ани Лорак, Фреймут, Тины Кароль Лободы и других знаменитостей: топ фото звездных учеников
Врачи борются за Елену Кравец, что будет с "Кварталом 95": "Держись, дорогая!"
"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы", — сказал он.
Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.
"Это касается всех без исключения классов — и начальной школы, и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", — добавил Степанов.
Также ранее сообщалось, что в Днепре школы готовят к новому учебному году в условиях карантина, который недавно продлили до 1 ноября.
Педагоги Днепра разработали временный алгоритм доступа к образовательным учреждениям, маршрут перемещения по школам и питания. В учреждениях образования должны появиться средства для дезинфекции рук, бумажные полотенца, порошок для мытья поверхностей, средство для мытья пола и стекл.
Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.
Также Politeka сообщала, что в Киеве китайский вирус нанес новый удар, пугающие цифры: "почти 11 тысяч...".