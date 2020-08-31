В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що буде зі шкільними канікулами

Відомі рекомендації Міністерства освіти і науки України на період карантину. Так, Сергій Шкарлет на своєму брифінгу розповів, що в школах будуть приймати рішення про перенесення канікул самостійно, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні.

В. о. міністра освіти зазначив, що навчальний рік починається з 1 вересня, але зі своїми особливостями через епідемічну ситуацію в кожному регіоні. Зокрема, у школах потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку та завершення навчальних семестрів.

Шкарлет повідомив, що в областях "зеленої", "жовтої", «помаранчевої» зон в школи можна ходити в звичному режимі. А ось в "червоній" - відвідувати заняття заборонено, а навчання проводити в дистанційному режимі.

В. о. міністра освіти рекомендував забезпечити навчальні заклади масками, антисептиками та безконтактними термометрами.

Нагадаємо, навчання для студентів старших курсів в українських вузах розпочнеться з 1 вересня, а для першокурсників бакалаврату та магістратури - з 15 вересня

Однак, як стверджував в. о. глави Міносвіти Сергій Шкарлет, в датах можливі зміни адже вузи можуть прийняти рішення про старт занять самостійно.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав педагогів по можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

Це стосується всіх без винятку класів - і початкової школи, і старшої школи", - додав Степанов.

Нагадавши, "носитимуть захисні щитки": у школах Харкова вводять нові правила через карантин.

Раніше Politeka писала, що навчання в школах з 1 вересня, Ляшко зробив важливу заяву: "дамо вчителям щиток, який...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві Китайський вірус завдав нового удару, Лякаючі цифри: "майже 11 тисяч...".