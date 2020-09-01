У мережі показали, жахливу якість українського хліба

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Українка у Facebook-спільноті "Підслухано Баранівка".

"Ось люди добрі ми з Вами споживаємо. І Вам відповідь чому у нас стільки дорослих і діток хворих на онкологію. Купила хліб-це він полежав у дерев'яній хлібниці до вечора, я до нього, а він гарячий, зрозуміла що це йде якась реакція хімічна", - розповіла жінка.

На ранок наступного дня, вона здивувалася побаченим:

"Залишила до ранку і побачила цей жах який ви бачите на хлібі. Дуже шкодую що не віднесла до відповідних органів. Що ж наші горе виробники туди додають? Це хліб... Що їмо ми і наші діти? Як нація може бути здорова?",- дивується жінка.

Користувачі мережі також були обурені якістю українського хліба:

"Це просто жах", "Порушення санітарних норм і технології виробництва. Економлять на всьому. Краще не вживати", "їм просто на людей наплювати, а головне щоб у них в кишенях було негусто", - писали в мережі.

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