В сети показали, ужасное качество украинского хлеба
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала украинка в Facebook-сообществе "Підслухано Баранівка".
"Вот люди добрые мы с Вами потребляем. И Вам ответ почему у нас столько взрослых и деток больных онкологией. Купила хлеб - это он полежал в деревянной хлебнице до вечера, я к нему, а он горячий, поняла что это идет какая - то реакция химическая", - рассказала женщина.
На утро следующего дня, она поразилась увиденным:
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"Оставила до утра и увидела этот ужас который вы видите на хлебе. Очень жалею что не отнесла в соответствующие органы. Что же наши горе производители туда добавляют? Это хлеб... Что едим мы и наши дети? Как нация может быть здорова?", - недоумевает женщина.
Пользователи сети также были возмущены качеством украинского хлеба:
"Это просто ужас", "Нарушение санитарных норм и технологии производства. Экономят на всем. Лучше не употреблять", "Им попросту на людей наплевать, а главное чтобы у них в карманах было негусто", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что купив в харьковском супермаркете диетический хлеб, девушка обнаружила в буханке приличный кусок стекла.
Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.
Как сообщала Politeka, украинец решил прославиться на коронавирусе, видео наделало шуму.
Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.