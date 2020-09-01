В сети показали, ужасное качество украинского хлеба

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала украинка в Facebook-сообществе "Підслухано Баранівка".

"Вот люди добрые мы с Вами потребляем. И Вам ответ почему у нас столько взрослых и деток больных онкологией. Купила хлеб - это он полежал в деревянной хлебнице до вечера, я к нему, а он горячий, поняла что это идет какая - то реакция химическая", - рассказала женщина.

На утро следующего дня, она поразилась увиденным:

"Оставила до утра и увидела этот ужас который вы видите на хлебе. Очень жалею что не отнесла в соответствующие органы. Что же наши горе производители туда добавляют? Это хлеб... Что едим мы и наши дети? Как нация может быть здорова?", - недоумевает женщина.

Пользователи сети также были возмущены качеством украинского хлеба:

"Это просто ужас", "Нарушение санитарных норм и технологии производства. Экономят на всем. Лучше не употреблять", "Им попросту на людей наплевать, а главное чтобы у них в карманах было негусто", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что купив в харьковском супермаркете диетический хлеб, девушка обнаружила в буханке приличный кусок стекла.

Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.

Как сообщала Politeka, украинец решил прославиться на коронавирусе, видео наделало шуму.

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