Напуганные эпидемией коронавируса украинцы бросились в магазины делать запасы продуктов и вещей первой необходимости

И пока одни активно закупаются, другие еще больше подогревают панику из-за пандемии, публикуя в сетях фото и видео с пустыми полками в супермаркетах.

Поймать свою долю хайпа на теме коронавируса стараются и многочисленные блогеры, передает Politeka.

Как разгоняется «продуктовая паника» среди людей, ярко показала запись, сделанная камерой наблюдения в одном из супермаркетов. Опубликовали ее в группе «ХС Харьков».

На кадрах – молодой человек, которы сгребает в тележку продукты с полок, а затем снимает пустые стеллажи. После того, как необходимый контент набран, он спокойно выкладывает продукты обратно. В конце концов "герой" взял две упаковки продуктов, оставив пустую тележку и пошел на кассу.

За кадром эмоционально комментируют происходящее, отмечая, что именно такие персонажи и сеют панику среди населения.

Ах ты ж сученыш! Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 19. März 2020

В комментариях запись вызвала оживленную дискуссию.

«Люди глупые, что ведутся на всю эту дрянь. Это опять политика, как Вы не понимаете», «На что только люди не идут ради просмотров и лайков!», «Профессиональный хайпер», «Уголовное дело завести за распространение неправдивой информации», «я думаю, что это заказ, сам бы он до этого не додумался», «Поэтому не скупайте все подряд, купите на сегодня и все, завтра такой товар новый завезут и фсе😝😝», «Вот-вот, а вы ведетесь на пустые полки. 😂🤣🤣😂😂», «из-за таких вот ........; они и пустые, панику навели, все раскупили, и таким образом цены выросли из-за спроса, а это ..... Лайки себе клянчит, мол, полки пусты, нечего купить и.т.д.», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Украине медицинские маски существенно подскочили в цене и стали одним из самых дефицитных товаров.

Напомним, банки массово закрывают отделения, украинцы опустошают свои счета.

Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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