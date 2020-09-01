Журналістка Тетяна Мартинова розповіла, як живе Білорусь за Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, свій коментар про ситуацію в країні вона дала в ефірі передачі " Право на владу "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, нічого хорошого в Білорусі немає, а сама країна залежить від РФ.

"У нас все належить Саші Лукашенко. Все, що ви говорите, це показують по телевізору. Це паралельна реальність. А ми, білоруси, живемо в іншій країні. Ті, хто працює, вибудовує бізнес. Досі комусь незрозуміло що в Білорусі завжди була рентна економіка, що Білорусь завжди утримувала Росія і підкидала постійно Лукашенку грошей на життя? Що всі наші збережені підприємства - це збиткова історія", - заявила журналістка.

Також вона зазначила, що хвалені дороги, відсутність хабарів і рівень життя населення не такі, як прийнято вважати.

"У нас майже 30% населення – зараз вже більше, але в момент, коли ще "не почалося" – люди, які живуть на дохід в 300 рублів, це в районі 100 доларів. Звичайно, якщо є город, картопля, діти допомагають", - повідомила Мартинова.

"Хабарі, на які скаржаться українці, слід помножити на 8, а то й на 10, тоді отримаєте те, що ми, батьки оплачуємо в безкоштовних школах".

Раніше ми повідомляли, що український журналіст Павло Казарін різко висловився про Олександра Лукашенка на тлі протестів у Білорусі.

За його словами, режим Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в будь-якому випадку чекає крах. Цей сценарій неминучий, незалежно від того, чи зуміють перемогти протестуючі проти нинішньої влади білоруси.

Нагадавши, Лукашенко пішов на жорсткі заходи, війська вже перекинули на кордон.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко придумав, як помститися неугодним білорусам: "у дусі 1937-го року".

Також Politeka писала, що російські пропагандисти випустили епічний ролик про "воїна світла" Лукашенка.