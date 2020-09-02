Ветеран АТО, письменник і блогер Валерій Ананьєв назвав найбільший страх українських захисників

За його словами, найбільший страх бійців - потрапити в полон. Він зазначив, що його оминув цей досвід, втім він постійно готував себе до того, що повинен буде загинути у разі загрози захоплення окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю для "4 каналу".

"Ми нічого не боялися більше, ніж потрапити в полон. У мене є товариш, він потрапив у полон ще на початку війни. Але він був місцевий, і йому якось вдалося домовитися з цими чуваками. Його взяли саме "сепари", не росіяни. Йому вдалося їх переконати, що він на їхньому боці, зараз просто з'їздить додому, якісь справи владнає і до них. І він втік. Він розповідав, що хлопці, які були поруч з ним у підвалі, що вони там вже дуже довго сиділи. Їх щодня били, катували. Хлопці жерли бетон, аби здохнути, аби не терпіти тортур далі",- згадує захисник.

За словами Ананьєва, багато його знайомих пережили полон і після нього вже морально були не здатні служити. До того ж, багато хто повертався з інвалідністю.

"У багатьох була граната з собою для себе. Я обрізав собі в цій гранаті один вусик, там кільце тримається на двох вусиках металевих, щоб було легше його відігнути і витягнути, навіть якщо будеш поранений", - розповів ветеран про особисті переживання з приводу ймовірного потрапляння в полон.

"Я знав, що, коли трапиться така ситуація, у мене можуть з'явитися думки типу - а ось може мене не вб'ють? Ось є ж хлопці повертаються. Щоб у мене точно таких думок не з'явилося, я розумів, що треба зробити щось, щоб у мене цього варіанту не було. Тоді в цей період якраз чоловікові, у якого був герб набитий на руці, йому відрізали руку. Я подумав, що потрібно, мабуть, теж собі щось таке набити, щоб я точно знав, що за це татуювання мені буде боляче",-додав Ананьєв.

Раніше Politeka писала, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри: "втратили 9 бійців".

Також Politeka повідомляла, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.