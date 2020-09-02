У мережі показали, як українські педагоги дотримуються карантинних заходів

Як передає Politeka.net, відповідне фото з'явилося у Facebook-спільноті " Підслухано у Червонограді"

"Ось таке" форма одягу " тепер буде у всіх вчителів у Червонограді. Як вам?? На фото викладач нашого технікуму Михайло Репецький", - йдеться у підписі до фото.

На кадрі викладач надів щиток і навіть маску. В результаті у нього частина щитка запітніла від дихання і половину обличчя не видно.

Українці по-різному відреагували на такий знімок. Багато обурилися таким "спорядженням" педагога, але деякі визнали такі заходи цілком адекватними у зв'язку з поширенням хвороби в Україні.

"Краще так, ніж під апаратом ШВЛ", " повірте, це дуже важко! Я пробувала щось схоже. Просто, знущання над людьми. Чому ми всі терпимо це?", "Зніміть з дідуся це, він задихнеться!", "А депутатам чому не одягли такі щитки?",- писали в мережі.