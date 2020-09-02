В сети показали, как украинские педагоги соблюдают карантинные меры

Как передает Politeka.net, соответственное фото появилось в Facebook-сообществе "Підслухано в Червонограді"

"Вот такое «форма одежды» теперь будет у всех учителей в Червонограде. Как вам?? На фото преподаватель нашего техникума Михаил Репецкий", - говорится в подписи к фото.

На кадре преподаватель надел щиток и даже маску. В результате у него часть щитка запотела от дыхания и половину лица не видно.

Украинцы по-разному отреагировали на такой снимок. Многие возмутились таким "обмундированием" педагога, но некоторые сочли такие меры вполне адекватными в связи с распространением болезни в Украине.

"Лучше так, чем под аппаратом ИВЛ", "Поверьте, это очень трудно! Я пробовала что-то похожее. Просто, издевательства над людьми. Почему мы все терпим это?", "Снимите с дедушки это, он задохнётся!", "А депутатам почему не одели такие щитки?", - писали в сети.



