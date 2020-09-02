Телеведуча і журналістка Маша Єфросиніна висловилася про політику в Україні

За її словами, вона не хоче йти в політику, так як українське суспільство не готове до жінки при владі. Вона додала, що в Україні не проголосують за жінку-політика, так як у громадян – переважно патріархальний і шовіністський склад розуму.

Про це вона розповіла в інтерв'ю шоуменам Потапу і Позитиву в проекті 2POPODCAST на YouTube-каналі.

"Мене зупиняє перша думка: хлопчики, ну хто проголосує за жінку в політиці? Я не вірю в це. Я абсолютно переконана, що ми живемо в шовіністському суспільстві. Подорожуючи по містах і спілкуючись жінками, я переконалася, що у жінки немає шансів. Її зас*уть там, ми зрозуміємо весь патріархальний склад розуму нашого суспільства. Голосують за чоловіків",- висловилася Єфросиніна.

Також зірка додала, що українці поки не готові бачити ні саму Машу, ні інших жінок в ролі президента країни або топового політика, вона не бачить сенсу починати цю діяльність.

"По ситуації на зараз вважаю, що суспільство не готове і я не готова йти в політику",- підсумувала зірка.

Також раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна заявила, що розуміє, чому деякі кримчани підтримали Росію.

Єфросиніна вважає, що кримчани – «тихий, мирний, але пристосуванський» народ. На її думку, якщо б вони не були такими, анексії півострова можна було б уникнути. Вона також спробувала пояснити, чому люди в Криму могли відвернутися від України.

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Як Politeka писала, що Єфросиніна вирішила пояснити, чому кримчани підтримали Росію

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