Телеведущая и журналистка Маша Ефросинина высказалась о политике в Украине

По ее словам, она не хочет идти в политику, так как украинское общество не готово к женщине при власти. Она добавила, что в Украине не проголосуют за женщину-политика, так как у граждан – преимущественно патриархальный и шовинистский склад ума.

Об этом она рассказала в интервью шоуменам Потапу и Позитиву в проекте 2POPODCAST на YouTube-канале.

"Меня останавливает первая мысль: мальчики, ну кто проголосует за женщину в политике? Я не верю в это. Я абсолютно убеждена, что мы живем в шовинистском обществе. Путешествуя по городам и общаясь женщинами, я убедилась, что у женщины нет шансов. Ее зас*ут там, мы поймем весь патриархальный склад ума нашего общества. Голосуют за мужчин", – высказалась Ефросинина.

Также звезда добавила, что украинцы пока не готовы видеть ни саму Машу, ни других женщин в роле президента страны или топового политика, она не видит смысла начинать эту деятельность.

"По ситуации на сейчас считаю, что общество не готово и я не готова идти в политику", – подытожила звезда.

Также ранее сообщалось, что Маша Ефросинина заявила, что понимает, почему некоторые крымчане поддержали Россию.

Ефросинина считает, что крымчане – «тихий, мирный, но приспособленческий» народ. По ее мнению, если бы они не были такими, аннексии полуострова можно было бы избежать. Она также попыталась объяснить, почему люди в Крыму могли отвернуться от Украины.

Напомним, Ефросинина после смены внешности удивила хмельными развлечениями на газоне.

Как Politeka писала, что Ефросинина решила объяснить, почему крымчане поддержали Россию.

Также Politeka сообщала, что Ефросинина огорошила новой внешностью, показательные фото.