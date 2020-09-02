Українці потрібна допомога для перемоги над раком

Як передає Politeka.net, про це повідомила її мама Віталіна Козачок на своїй сторінці в Facebook.

У шестирічної Лєри діагностували агресивну форму раку - саркому Юінга.

Пухлина швидко розвивається, але лікарі дали їй хороші шанси на одужання.

"Слова, які були сказані увійшли прямо в серце. Ваша дитина буде здоровою!!! Немає метастаз ні в легенях, ні в кістковому мозку, все чисто. Ми її вилікуємо!!! 85% відсотків це дуже хороший результат. Я дякую Богові, що він чує наші молитви, і дає лікарям робити свою справу", - ледь стримувала емоції мама Лєри.

Для операції дівчинці треба побратим 82 тисячі євро, але для її сім'ї ця сума є непідйомною, тому вона змушена просити допомоги в українців.

"Не проходьте повз нас, допоможіть нам. Допоможіть прошу вас від чистого серця, що Лєрочка заслуговує після такої важкої дороги яку ми пройшли жити!!!!", - додала мама дівчинки.

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